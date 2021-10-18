Новое творение владимирского Бэнкси. Уличный художник Мишкин облагородил разрушенную стену бывшей...

Новое творение владимирского Бэнкси. Уличный художник Мишкин облагородил разрушенную стену бывшей фабрики музыкальных инструментов, изобразив на ней уровень из старой компьютерной игры Lode runner, персонажи которой занимаются производством и отгрузкой пианино.Фабрика инструментов на улице Сакко и Ванцетти заработала в областном центре в 1940 году. Как гласит сопроводительная надпись к граффити, за годы девятой и десятой пятилеток предприятие выпустило 42 тысячи пианино "Владимир".