Угрожая ножом, злоумышленник завладел транспортным средством, принадлежащим жителю Ивановской области

11 октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 36-летний житель Ивановской области, сообщивший об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2107».Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, потерпевший пояснил, что ехал в своем авто с товарищем. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого приятель, угрожая ножом, завладел автомобилем и скрылся в неизвестном направлении.Полицейские, уточнив обстоятельства произошедшего, приметы злоумышленника, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через несколько часов обнаружили брошенный автомобиль. Впоследствии был задержан и подозреваемый. Им оказался 33-летнего житель соседнего региона.Свои противоправные действия злоумышленник объяснил алкогольным опьянением.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия).