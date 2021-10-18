По состоянию на 18 октября в медицинских организациях региона действует 2170 коек для пациентов с...

По состоянию на 18 октября в медицинских организациях региона действует 2170 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 94,3 процента из них занято (2047), свободны 123 койки.Напомним, что 18 октября в регионе заболели рекордные 292 человека, всего выявлено 58779 случаев коронавируса.51 788 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 64 человека.За период наблюдения в области отмечен 2120 летальный случай, в том числе за сутки 18 октября от коронавирусной инфекции скончались 19 человек.