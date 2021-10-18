В номере мужчина повалил девушку на кровать, и, держа в руках нож, начал требовать денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку.Предварительно установлено, что злоумышленник договорился о встрече с 20-летней приезжей. После непродолжительного общения он предложил ей продолжить вечер в гостинице на Чечерском проезде. В номере мужчина повалил девушку на кровать, и, держа в руках нож, начал требовать денежные средства. Наличных у нее не оказалось, и нападавший потребовал перевести деньги через мобильное приложение банка. Взяв телефон, потерпевшая перевела ему 50 тысяч рублей. После, воспользовавшись удобным моментом, пока неизвестный отвлекся, девушка выбежала из номера и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в том же номере гостиницы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний приезжий. При задержании сотрудниками полиции изъят складной нож, а также банковская карта с денежными средствами, которые перевела потерпевшая.Следствием ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56