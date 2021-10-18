Призовой фонд турнира составил 40 миллионов долларов.

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Призовые за победу составили 18,2 миллиона долларов.В финале россияне играли с китайской командой PSG.LGD и выиграли со счетом 3:2. Что касается группового раунда, то там Team Spirit уступила в двух первых матчах, после чего одержала несколько побед подряд. Проиграв в первой игре плей-офф, российские киберспортсмены упали в нижнюю сетку, однако потом выбили из турнира команды Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret, пишет Чемпионат.Мировой чемпионат по Dota 2 проходил в Бухаресте. Призовой фонд составил 40 миллионов долларов. Другая российская команда – Virtus.pro – заняла 5-6 места, заработав 1,4 миллиона.