Для вакцинации доступны «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Во Владимирской области с сентября от гриппа привились 156769 жителей, среди которых 123542 взрослых и 33227 детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.«Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. Для повышения доступности пункты иммунизации открыты гипермаркете «Глобус», ТЦ «Мегаторг», торгово-офисном комплексе «Восток-1» и на территории гастромаркета «Рынок на Студёной», - уточнили в облздраве.Для вакцинации используются «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Всего планируется обезопасить 60% или 679 тысяч жителей региона.