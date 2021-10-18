Сергей Владимирович возглавляет горадминистрацию с октября 2015 года.

Совет народных депутатов Суздаля объявил конкурс на замещение должности главы администрации города. У действующего градоначальника Сергея Сахарова истекает срок полномочий.Приём документов от соискателей завершён. На следующей неделе состоится конкурсный отбор, а 26 октября народные избранники проголосуют за нового мэра. Сергей Владимирович также в числе претендентов. О других кандидатурах на кресло главы не сообщается.Напомним, что он возглавляет горадминистрацию с октября 2015 года.