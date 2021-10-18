В горадминистрации Владимира сообщили, что 17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Крайонов. Виктор Васильевич Крайонов родился в 1959

В горадминистрации Владимира сообщили, что 17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Крайонов. Виктор Васильевич Крайонов родился в 1959 году в Горьковской области. Трудиться начал в 1976 году на Гороховецком заводе подъемно-транспортного оборудования. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал в партийных органах Гороховецкого района. Возглавлял Гороховецкий