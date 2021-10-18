17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор...

17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Васильевич Крайнов, ранее долгое время работавший в администрации города Владимира.В.В. Крайнов родился в 1959 году в Горьковской области. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал в партийных органах Гороховецкого района. Возглавлял Гороховецкий районный суд.После переезда во Владимир являлся судьей Октябрьского районного суда. Впоследствии - заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по охране водных объектов, начальником отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации города Владимира.В августе 2021 года В.В. Крайнов был назначен директором департамента юстиции Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Редакция выражает соболезнования близким и родным Виктора Васильевича Крайнова.Прощание с В.В. Крайновым состоится 19 октября с 14:00 в Казанской церкви г.Владимира на площади Победы.