На 46-м году жизни скончался бывший депутат владимирского горсовета, советник фракции ЛДПР в Заксобрании области Валерий Пузанов. Эту информацию подтвердили в региональном отделении ЛДПР.

На 46-м году жизни скончался бывший депутат владимирского горсовета, советник фракции ЛДПР в Заксобрании области Валерий Пузанов. Эту информацию подтвердили в региональном отделении ЛДПР. Как сообщил его представитель, Валерий Пузанов ушел из жизни около 10 часов утра 18 октября. Что стало причиной смерти не уточняется, однако, наш собеседник добавил, что Пузанов умер не от коронавируса.