Актриса больше 30 лет скрывает отца своей дочери и живет на две страны

Актриса больше 30 лет скрывает отца своей дочери и живет на две страныИзвестная актриса Марина Неелова приобрела бешеную популярность в 70-80-е годы. Звезда покорила зрителей своей игрой, однако для большинства поклонников артистка так и осталась картинкой на экране – Неелова не любит делиться деталями личной жизни. О каких событиях своей судьбы актриса предпочитает молчать?Марина Мстиславовна родилась в январе 1947 года и мечтала играть в кино с самого детства. Несмотря на то, что родители артистки были совсем нетворческими людьми, уже в 4 года Неелова занялась балетом, а после школы поступила в институт театра, музыки и кинематографа в Санкт-Петербурге.За год до окончания учебы актриса начала свою карьеру – в фильме "Старая, старая сказка" Неелова сыграла сразу три роли. После института Марина Мстиславовна несколько лет работала в театре, потом переехала в столицу, а в 1972 году пополнила свою фильмографию вторым проектом, снявшись в картине "Монолог". Роль в этом фильме принесла актрисе популярность.Несмотря на то, что звезда покорила сердца тысяч поклонников, почти всю жизнь ее преследовали комплексы. Неелова сильно стеснялась худобы, к тому же, по этому поводу над ней часто подшучивали коллеги.Личная жизнь Марины Мстиславовны всегда была полна загадок. Со своим первым супругом, актером Анатолием Васильевым, актриса прожила 8 лет. А после развода с ним звезда вступила в отношения с шахматистом Гарри Каспаровым, который был младше ее на 16 лет и приезжал в столицу довольно редко. Пара распалась спустя два года – отношениям помешала мать Каспарова, которая увидела в Нееловой помеху для карьеры сына. Вскоре после этого у актрисы родилась дочь, имя отца которой звезда не раскрыла до сих пор.Многие поклонники предполагают, что Ника Неелова-Геворгян является наследницей Каспарова, однако актриса не комментирует догадки, а мать шахматиста полностью отрицает родство.В 1989 году Марина Мстиславовна вышла замуж за российского дипломата Кирилла Геворгяна, а в середине 90-х стала уделять карьере намного меньше времени. В 1994 году звезда на три года покинула родину, перебравшись во Францию вместе с мужем, а в 2003 переехала в Голландию аж на шесть лет.Сегодня Неелова буквально живет на две страны: в Россию звезда приезжает для работы в "Современнике", а в Нидерланды – для отдыха. В это время ее дочь Ника работает художником-скульптором в Лондоне. Там же, с матерью, живет внучка актрисы Вьян, которая, говорят, очень похожа на бабушку.