В результате мониторинга сети Интернет выявлен и привлечен к ответственности один из пользователей, который регулярно размещал видеоролики с систематическими нарушениями Правил дорожного движения...

«В результате мониторинга сети Интернет выявлен и привлечен к ответственности один из пользователей, который регулярно размещал видеоролики с систематическими нарушениями Правил дорожного движения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате мониторинга передвижений данного гражданина наряд дорожно-патрульной службы Восточного административного округа в районе Вешняковской улицы остановил автомобиль «Тойота Камри» под управлением 19-летнего водителя, лишенного права управления транспортными средствами сроком на 5 месяцев.В своих объяснениях данный гражданин признал вину за многочисленные нарушения ПДД РФ, в частности, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, неуплата административного штрафа в срок и управление транспортным средством лишенным права управления, и дал соответствующее объяснение, после чего был привлечен к административной ответственности, а его транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.Судебными органами в отношении гражданина вынесены решения об административных наказаниях в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года, а также административного ареста сроком на 20 суток и 100 часов обязательных работ.Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети Интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения Правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81