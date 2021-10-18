У водителя, 25-летнего ранее судимого приезжего, обнаружили свертки с мефедроном. Кроме того, выяснилось, что машину он угнал...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 25-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства и угоне автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время несения службы инспекторы ГИБДД УВД по ЮВАО на Рязанском проспекте остановили автомобиль БМВ. За рулем транспортного средства находился 25-летний приезжий, который вел себя неадекватно, вследствие чего сотрудниками полиции было принято решение провести его личный досмотр.У мужчины из кармана джинсов полицейские изъяли 3 пакета с неизвестным веществом. При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили еще 2 пакета на консоли иномарки и 214 свертков в рюкзаке, лежавшем на пассажирском сиденье. Общая масса изъятого составила свыше 745 граммов. Согласно справке об исследовании нескольких свертков материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Оставшиеся свертки направлены на экспертизу в рамках уголовного дела.Кроме того, в багажнике был обнаружен государственный номер автомобиля БМВ, на котором передвигался подозреваемый. Выяснилось, что злоумышленник несколькими часами ранее воспользовался тем, что хозяин автомобиля оставил его незапертым с запущенным двигателем и отвлекся на беседу. Подозреваемый сел за руль и уехал в неизвестном направлении, после чего умышленно поменял государственный регистрационный знак.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18