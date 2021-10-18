Накануне вечером в Юрьев-Польском районе спасатели потушили пожар площадью 100 квадратных метров....

Накануне вечером в Юрьев-Польском районе спасатели потушили пожар площадью 100 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горел 2-ой этаж частного жилого дома по улице Октябрьская села Небылое. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям строения. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, погибших и пострадавших нет.К ликвидации привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.