Губернатор заверил, что в ближайшие годы город должен преобразиться.

В 2024 году Суздаль встретит своё 1000-летие как новогодняя столица России. Врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что город готовится принимать миллионы туристов со всего света.«Им должно быть интересно и удобно. В ближайшие годы город должен преобразиться. В планах – строительство новой школы и модернизация библиотеки, создание парковок, освещение улиц, благоустройство общественных пространств», - написал он в соцсетях по итогам рабочей поездки в древний город.Как рассказал глава региона в соцсетях, он провёл 17 октября в Суздале свое первое рабочее совещание по подготовке к празднованию 1000-летия основания города.Совместно с главой администрации города он осмотрел ряд опорных точек и провёл совещание.