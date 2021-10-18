Спустя менее месяца после трагедии в ПГНИУ в Пермском крае снова стреляют.

Спустя менее месяца после трагедии в ПГНИУ в Пермском крае снова стреляют.Ученик одной из школ Пермского края устроил стрельбу в образовательном учреждении. На момент происшествия в здании почти не было людей.Инцидент произошел в школе поселка Сарс Октябрьского городского округа около 8:00 утра по местному времени. В отдел полиции поступило сообщение о том, что учащийся шестого класса пришел в школу с огнестрельным оружием и начал стрелять по стенам и потолкам. По предварительным данным, он использовал охотничье ружье "Сайга". К счастью, в это время в стенах образовательного учреждения помимо стрелка находилась только вахтерша, она не пострадала, пишет .Школьник вскоре был задержан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, что побудило 12-летнего ученика открыть огонь и где ему удалось достать оружие, сообщает телеканал "".СМИ сообщают, что некоторых детей отправили домой, другие же находятся в закрытых классах. Также в российских масс-медиа появилась информация о том, что подросток подвергался травле со стороны других детей. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, передаетНапомним, что менее месяца назад студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья в здании кампуса учебного заведения. В результате погибли шесть человек, еще 47 человек пострадали. Нападавший был задержан и вскоре признал вину в содеянном.