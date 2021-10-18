Он проработал на своём посту менее двух месяцев.
17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Крайнов. Об этом сообщает мэрия Владимира, в которой Виктор Васильевич работал с 2012 по 2021 год.
Он родился в 1959 году в Горьковской области. В 1976 году уроженец соседнего региона устроился на Гороховецкий завод подъемно-транспортного оборудования. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал в органах КПСС Гороховецкого района. Возглавлял местный суд.
Во Владимире являлся судьей Октябрьского районного суда, заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по охране водных объектов.
В августе текущего года был назначен директором департамента юстиции. На новой должности он проработал менее двух месяцев.
Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Крайнова.