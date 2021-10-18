Он проработал на своём посту менее двух месяцев.

17 октября скоропостижно скончался директор департамента юстиции Владимирской области Виктор Крайнов. Об этом сообщает мэрия Владимира, в которой Виктор Васильевич работал с 2012 по 2021 год.Он родился в 1959 году в Горьковской области. В 1976 году уроженец соседнего региона устроился на Гороховецкий завод подъемно-транспортного оборудования. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал в органах КПСС Гороховецкого района. Возглавлял местный суд.Во Владимире являлся судьей Октябрьского районного суда, заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по охране водных объектов.В августе текущего года был назначен директором департамента юстиции. На новой должности он проработал менее двух месяцев.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Крайнова.