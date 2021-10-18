Уроки выживания от жительницы Вязниковского района. Больше недели 67-летняя Людмила Гущина провела...

Уроки выживания от жительницы Вязниковского района. Больше недели 67-летняя Людмила Гущина провела в лесу без еды и воды, прошла десятки километров и, когда надежды на спасение практически не осталось, сама вышла к людям. Подробности - у Кристины Ивановой.Кристина Иванова:- Моя главная ошибка, говорит Людмила Васильевна, взяла левее там, где надо было брать правее. От грибной полянки до ближайшего населенного пункта было всего пару километров, но Людмила Васильевна ошиблась в расчетах и дошла до Нижегородской области.55 километров, 8 дней. Если коротко о затянувшемся походе за грибами. В какой-то момент, рассказывает Людмила Гущина, знакомый лес перешел в бурелом. Труднопроходимый, но богатый на шляпки. За пару минут - полведра. Потом короткие бурки на ногах стали утопать - женщина забрела в болото, стемнело.- Покрутилась, покрутилась по болоту, нигде выйти не могла. Ну, давай спать лягу.На утро, стряхнув иней с одежды, Людмила Васильевна пошла дальше. В это время дочь женщины звонила спасателям.На поиски в лес отправились волонтеры, спасатели и односельчане. Ничего. Бабушка успела далеко уйти. Наступила вторая ночь. Беспокойная. В какой-то момент, вспоминает женщина, проснулась от толчков в спину.Людмила Гущина, жительница с. Сергеево:- Кабанята маленькие прыгают. Я начала шевелиться-то, гляжу, ну вот как то дерево, кабаниха с кабаном лежат. Они увидели, что я поднимаюсь, вот так "хр" хрюкнули - и в лес.Говорит, страшно не было. К третьему дню она, можно сказать, освоилась в новой реальности. Ела клюкву, пила росу. Из дома Людмила Васильевна ушла 25 сентября - днем дождь, ночью заморозки. И, вроде, уже и постоянно идти привыкла, и болото позади - как вдруг на пути река.- Разделась, извини, парень, до трусов. И одни бурки только. И в речку. Думаю, если глубокого - переплыву, если нет - перейду.И перешла! Тем временем наступил четвертый день поисков. Над головой, вспоминает бабушка, трижды пролетали вертолеты. Пыталась подать сигнал SOS, но безуспешно.- Двое-то пролетели - ничего. А третий открыл окошко и вот так мне помахал.В одну из ночей Людмила Васильевна услышала выстрел. Охотники, подумала она, и стала звать на помощь. Мужчины ретировались. Тогда женщина окончательно решила: надеяться не на кого. Идти стало сложнее, нашла палку. Она и стала главной опорой. Во всех смыслах.- Я с ней разговаривала. Я ложилась и палочку ложила, говорю: палочка, ложись, отдыхай, завтра пойдем с тобой.Юлия Хисамиева, координатор поискового отряда "Лиза Алерт":- 2 октября повторный активный выезд, в котором приняли участие уже порядка 30 человек, радиус поиска уже был расширен до 9 километров от точки входа.Измученная, похудевшая на 20 килограммов, на больных ногах Людмила Васильевна к тому моменту была уже у границы двух областей. Там 3 октября ее подобрали грибники и доставили в ближайшую деревню. Прибывших спасателей женщина попросила только о чашке чая.- Меня врач проверил, сказал, давление хорошее, легкие чистые. Хоть сейчас в космос. Говорю, да, еще по звездам я не гуляла.Галина Зипалова, дочь Людмилы Васильевны:- Если уж даже лосей... Шла в лес, печенье, конфеты брала специально, подкармливала. Ну, не знаю. Любит она природу. Спрашиваю: ну, что, в лес уже, наверно, больше не пойдешь? Она: ну, нет. В этом году - нет, но на следующий год обязательно.За сезон, рассказывают поисковики, в лесах нашего региона пропадают десятки грибников. Подавляющее большинство из них не берут с собой даже телефон. Людмила Васильевна уже теряла мобильный в лесу. Потому в следующий раз, говорит, лучше положу в карман два коробка спичек.Кристина Иванова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».