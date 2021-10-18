На улице Грузинский вал был остановлен автомобиль марки «Мерседес», принадлежащий одной из каршеринговых компаний, стоимостью более 2,7 млн рублей...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящей иномаркой.В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейскими на улице Грузинский вал остановлен автомобиль марки «Мерседес», принадлежащий одной из каршеринговых компаний, стоимостью более 2,7 млн рублей. При проверке документов водителя выяснилось, что гражданин по чужому аккаунту через мобильное приложение арендовал данный автомобиль на Лесной улице и, неправомерно завладев им, совершил поездку по дорожно-транспортной сети столицы до улицы Грузинский вал, где был остановлен сотрудниками полиции.Сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель столицы. Со слов злоумышленника автомобилем он завладел для совершения поездки, без цели хищения. Транспортное средство было перемещено на штрафную стоянку.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60