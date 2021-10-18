Власти Владимира назвали примерные сроки появления новой детской площадки в Центральном парке. В мэрии поделились планам по обновлению зоны отдыха для детей. Изношенные игровые элементы

Власти Владимира назвали примерные сроки появления новой детской площадки в Центральном парке. В мэрии поделились планам по обновлению зоны отдыха для детей. Изношенные игровые элементы недавно снесли при помощи трактора с ковшом. Детскую площадку в парке установили более 10 лет назад. В последнее время на ней играть детям было даже опасно, отмечали родители в соцсетях.