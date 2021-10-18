В Суздале планируются масштабные торжества в 2024 году. 2024-й - год своего 1000-летия - город...

В Суздале планируются масштабные торжества в 2024 году. 2024-й - год своего 1000-летия - город встретит как Новогодняя столица России. Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. За зимними праздниками последует целый ряд крупных и ярких мероприятий. Владимирская область должна быть готова принять миллионы гостей со всего света. Им должно быть интересно и удобно."В ближайшие годы город должен преобразиться, и не только для туристов, но и для жителей. В планах - новая школа и модернизация библиотеки, создание парковок, организация современного освещения улиц, благоустройство территорий и многие другие мероприятия, призванные создать комфортные условия для людей", - пишет Александр Авдеев.Накануне в Суздале он провел свое первое рабочее совещание по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания города.