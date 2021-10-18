Житель Гусь-Хрустального района обвиняется в совершении грабежа В начале августа в отдел полиции...

Житель Гусь-Хрустального района обвиняется в совершении грабежаВ начале августа в отдел полиции города Гусь-Хрустального поступило сообщение о хищении из городского продуктового магазина.Полицейские установили, что в этот день в помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина и, угрожая металлическим гвоздодером, стал требовать продукты питания. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала злоумышленнику требуемое, после чего неизвестный скрылся с места преступления.В этот же день нарядом патрульно-постовой службы полиции и оперативными сотрудниками по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 47-летний местный житель, который сознался в содеянном.В настоящее время уголовное дело с обвинением в грабеже передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.