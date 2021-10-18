В этот день в дежурной смене работали Игорь Гайдуков и Адил Аббасов. Причина происшествия – гнилые доски, закрывавшие скважину.

В Ковровском районе спасли козлёнка, провалившегося в 20-метровый колодец. Об этом рассказал Михаил Быков.«Вечером 17 октября из деревни Княгинино пришло сообщение о том, что в глубокую яму провалился козлёнок. При помощи альпинистского снаряжения один из спасателей спустился на дно, чтобы обвязать животное и поднять его наверх», - написал Михаил в соцсетях.Напуганное парнокопытное посадили в косынку - треугольник из прочной ткани для транспортировки пострадавших на высоте. Спустя несколько минут животное оказалось на поверхности. Его передали владельцам.В этот день в дежурной смене работали Игорь Гайдуков и Адил Аббасов. Причина происшествия – гнилые доски, закрывавшие скважину.