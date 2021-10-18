За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 38 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Госавтоинспекторами выявлено 64 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Так, в воскресенье, 17 октября, в 19:45 в городе Ковров на улице Еловая у дома 90 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 наехал на пешехода 1996 года рождения. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она госпитализирована, в соцсетях сообщают, что у нее перелом ноги. На пешеходном переходе нет хорошего освещения и лежачих полицейских, ограничивающих скорость водителей. А после того, как сделали хорошую дорогу, машины стали гонять, пишут пользователи.За несколько дней до этого, 13 октября, в Коврове также был совершен наезд на пешехода водителем автомобиля "Хавал F7X". И в этом случае пешеход шел по зебре, он отправлен на амбулаторное лечение.Фото: ВК "Подслушано Ковров"