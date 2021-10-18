Дом детского творчества открылся в селе Архангел Меленковского района. Там ребята смогут заниматься...

Дом детского творчества открылся в селе Архангел Меленковского района. Там ребята смогут заниматься рисованием, вокалом и спортом.Идея открытия центра принадлежит многодетным родителям - Василию и Наталье Александровым, победителям Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья". Здание бывшего сельского магазина они восстанавливали своими силами. Занятия в центре уже начались. Желающих около 300 человек. Дети будут приезжать, как из ближайших деревень, так и из города Меленки. Наталья Александрова и раньше занималась с детьми, вот только помещение было меньше.Наталья Александрова, многодетная мама:- У нас же был маленький домик, мы топили печку и это тоже было по-своему здорово, потому что ребятки собирались, глазки горели, а сейчас у нас возможность расширилась. Во-первых, зал со сценой. Это большая мотивация, что детки могут выйти на сцену, также хореография. Мы планируем в будущем этот зал немного обустроить. Нам нужны зеркала, станки хореографические, чтобы ребята понимали, это уровень повыше.))Как оценили эту инициативу? Кто поддержал важнейший социальный проект? Об этом в репортаже Юлии Шуваловой в итоговом выпуске "Вестей" в 21.05.