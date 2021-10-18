Столичные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-Семья» по выявлению родителей и иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию...

Столичные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-Семья» по выявлению родителей и иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию детей, оказывающих на них негативное влияние либо допускающих жестокое обращение с детьми.За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 98 административных протоколов по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, в том числе к административной ответственности привлечено 3 юридических лица. Проведены проверки неблагополучных родителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. По выявленным фактам семейного неблагополучия в суды направили 7 материалов на лишение родительских прав, а на ограничение родительских прав 4 материала.Были выявлены и поставлены на профилактический учёт несовершеннолетние правонарушители, а также родители, не исполняющие обязанности по воспитанию детей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве