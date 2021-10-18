Точную копию мозаики, которая когда-то украшала первозданную часовню, изготовили студенты...

Точную копию мозаики, которая когда-то украшала первозданную часовню, изготовили студенты Московского художественного института имени Сурикова.Восстановленный мавзолей князя Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля был торжественно открыт 4 ноября 2009-ого года. Он - точная копия усыпальницы национального героя, разрушенной в 1933-ем году. Фронтон исторического мавзолея украшало мозаичное изображение Спаса Вседержителя. Панно уцелело чудом. И сейчас хранится в Спасо-Преображенском соборе. Все эти годы современный мавзолей украшала репродукция шедевра. Но теперь, благодаря вкладу студентов и преподавателей Московского художественного института имени Сурикова, лик Спаса Вседержителя, собранный из десятков тысяч фрагментов разноцветной смальты, засиял вновь. Работы по созданию копии мозаики длились около года, закончили в преддверии государственного праздника - Дня Народного Единства.Юлия Смирнова, декан факультета живописи Московского государственного института имени Сурикова, член-корреспондент Российской Академии художеств:- Приятно осознавать, знать, что ребята это сделали, что это останется, что это такое место, которое для каждого русского человека практически знаковое. Это не просто что-то, что ты сделал и забыл. Я думаю, что у ребят, у студентов, тоже память на всю жизнь останется.