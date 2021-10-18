Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия
После такого ремонта нужен ещё один....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия
После такого ремонта нужен ещё один. Жители Киржача возмущены качеством восстановления крыш после урагана.
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