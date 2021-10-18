Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ремонт как стихия После такого ремонта нужен ещё один....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ремонт как стихияПосле такого ремонта нужен ещё один. Жители Киржача возмущены качеством восстановления крыш после урагана.- Спасла себя самаВосемь дней в лесу без воды, еды и спичек. Как поход за грибами обернулся уроком выживания? История Людмилы Гущиной из Вязниковского района.- Сказочный транспортИ по Каменке на расписной ладье. В Суздале появилось новое плавсредство для туристов. В чём его особенность?