Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия))
Жители Киржача возмущены качеством...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия))
Жители Киржача возмущены качеством восстановления крыш после урагана. Кто ответит за подтеки на стенах и потолках?
- Номинанты "Семья года"
Из сельского магазина - в дом творчества. Многодетная семья из Меленковского района своими силами обустроила центр для талантливых детей.
- Кто он - лучший папа региона?
Кто представит нашу область во всероссийском финале? В регионе первый официальный праздник отцов отметили видеоконкурсом "Папа Золотого кольца".