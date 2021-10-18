Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ремонт как стихия)) Жители Киржача возмущены качеством...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ремонт как стихия))Жители Киржача возмущены качеством восстановления крыш после урагана. Кто ответит за подтеки на стенах и потолках?- Номинанты "Семья года"Из сельского магазина - в дом творчества. Многодетная семья из Меленковского района своими силами обустроила центр для талантливых детей.- Кто он - лучший папа региона?Кто представит нашу область во всероссийском финале? В регионе первый официальный праздник отцов отметили видеоконкурсом "Папа Золотого кольца".