Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Уроки выживания
Поход за грибами обернулся недельным...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Уроки выживания
Поход за грибами обернулся недельным выживанием в лесу. Невероятная история Людмилы Гущиной из Вязниковского района.
- Выборы как наука
Взгляд на выборы глазами студентов - в России стартовал федеральный конкурс "Атмосфера". Кто примет участие от Владимирской области?
- Искусство улиц
И новая работа владимирского Бэнкси. Где появилось и о чём рассказывает свежее панно Мишкина?