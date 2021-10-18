Судебные приставы взыскали с предпринимателя 3 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Как сообщает служба судебных приставов, 51-летний предприниматель из Киржача был осужден

Судебные приставы взыскали с предпринимателя 3 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Как сообщает служба судебных приставов, 51-летний предприниматель из Киржача был осужден за предложение посредничества во взяточничестве. Ему назначили наказание в виде штрафа. Бизнесмену объяснили последствия неуплаты уголовного штрафа. Процедура принудительного исполнения категории — уголовные штрафы несколько отличается от взыскания обычных платежей и задолженностей.