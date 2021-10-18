Получить оздоровляющий эффект Мертвого моря, не выезжая из страны? И такое возможно. Во Владимире...
Получить оздоровляющий эффект Мертвого моря, не выезжая из страны? И такое возможно. Во Владимире работает студия флоатинга - человека погружают в особую камеру с водой, в которой разбавлены сотни килограммов английской соли. В таких камерах можно и укрепить иммунитет, и подумать о высоком, и даже поспать. Как работает такая терапия и кому показана?
В этом закрытом бассейне глубина - 24 сантиметра, в воде разбавлено 750 килограммов английской соли. Такая концентрация позволяет человеческому телу свободно держаться на поверхности.
Получить эффект Мертвого моря, оказывается, теперь можно и во Владимире - в ФлоатСтудии. Флоатинг - терапевтический метод достижения глубинной релаксации в условиях сенсорной депривации - отсутствия внешних раздражителей. Эффективность этой процедуры доказана научно. Еще в прошлом веке американский нейробиолог Джон Лилли называл ее входом в другую реальность - мозг работает иначе, общее состояние человека значительно улучшается. С наступлением 21 столетия - века борьбы суеты со смыслом - такие камеры "парения" в воде стали особенно актуальны.
Александр Смирнов, управляющий Float Studio 33: «Абсолютно все мышцы клиента начинают расслабляться, кровоток, в целом, по организму улучшается, артериальное давление приходит в норму. Если есть небольшие мышечные боли либо острые мышечные боли, то небольшие боли после сеанса флоатинга могут пройти совсем, а острые - гораздо меньше беспокоить».
Английская соль - не то же самое, что соль морская. Она горькая и состоит из магния, серы, воды и кислорода. Такое соединение химических элементов благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшает сон и память, повышает концентрацию, очищает клетки от токсинов, снимает напряжение в мышцах, восполняет недостаток магния в организме. А благодаря определенной температуре, здесь она 31 градус - воздух и 35 - вода, усвоение магния организмом происходит наиболее эффективно.
Александр Смирнов, управляющий Float Studio 33: «Такая температура подобрана специально, чтобы, когда человек погружался в раствор английской соли, не было никакого диссонанса между температурой тела человека, температурой воды и окружающего воздуха. И такая температура позволяет максимально расслабиться, слиться с окружением».
Помимо очевидной пользы, говорят психотерапевты, происходит и ментальная перезагрузка. Во флоат-камере человек проводит 60 минут. Первое время горит свет, играет музыка. Потом - полная тишина и темнота. Ощущение невесомости и единения с собой. В этот момент в значительной мере происходит снижение уровня стресса, и повышение уровня эндорфинов – гормонов счастья. В ФлоатСтудии33 сеанс можно пройти и вдвоем. А затем - насладиться послевкусием сеанса в комфортной релакс-зоне: здесь вам предложат свежезаваренный чай, а также массаж.
Нина Трелюдина, жительница г.Владимира: «Потрясающее чувство, расслабление, кайф, классное состояние. СКЛЕЙКА. Так как я риелтор, я постоянно в движении, постоянно общаюсь с людьми - состояние такое, конечно, суетное, активное, быстрое. В общем, я думаю, для меня это очень полезно».
Флоатинг рекомендован с 12 лет. Самой возрастной клиентке студии 81 год. Флоатинг имеет в том числе накопительный эффект. Так, к третьему, четвертому сеансу вы сможете научить свое тело расслабляться на все 100%. После чего, по словам специалистов, для Вас откроется новый мир ощущений и возможностей. Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".
г. Владимир, ул. Студёная Гора, 34-А, ежедневно с 10:00 до 22:00
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