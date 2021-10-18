Народный фронт объявляет всероссийский конкурс на самую необычную дорожную заплатку В ремонте...

Народный фронт объявляет всероссийский конкурс на самую необычную дорожную заплаткуВ ремонте дорожных дефектов нередко наблюдается творческий подход. «Отремонтировать» яму веткой, заложить провал кирпичами или спрятать дорожный дефект под старой курткой — такие варианты прислали свидетели креативного ямочного ремонта. Жители региона вынуждены брать инициативу в свои руки, включать смекалку и реализовывать народные способы ремонта подручными средствами.Народный фронт приглашает принять участие в фотоконкурсе. До конца года на своей странице в соцсетях нужно выложить фотографии залатанных подручными средствами ям, а также «творческие работы» дорожников по борьбе с провалами на дорогах с хэштегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге.Авторы самых необычных фото получат памятные сувениры, а эксперты Народного фронта передадут информацию о дорожных проблемах в органы власти, рассказали в пресс-службе Владимирского регионального отделения ОНФ.