Забил человека до смерти и отправился на длительный срок в колонию. Апелляционная коллегия областного суда оставила в силе приговор нижестоящей инстанции. Ранее судимый житель Владимира

Забил человека до смерти и отправился на длительный срок в колонию. Апелляционная коллегия областного суда оставила в силе приговор нижестоящей инстанции. Ранее судимый житель Владимира признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Как установил суд, еще в феврале 2020