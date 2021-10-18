Рано утром 17 октября в МЧС поступило сообщение о задымлении в фитнес-центре “Муравей”. В здание на улице Дворянской оперативно отправились 30 пожарных и 11 спецмашин. Было установлено,

Рано утром 17 октября в МЧС поступило сообщение о задымлении в фитнес-центре “Муравей”. В здание на улице Дворянской оперативно отправились 30 пожарных и 11 спецмашин. Было установлено, что загорелась сауна на 2-м этаже фитнес-центра. Пожарные провели эвакуацию. Всего из здания было выведено на улицу 30 человек. Пожарные оперативно ликвидировали огонь в сауне на площади 25