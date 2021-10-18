Штат сотрудников сократился до четырех, но учреждение продолжит работать.

В деревне Паустово Вязниковского района штат сотрудников детского сада сократили до четырёх человек. Об этом сообщают наши коллеги изВ дошкольном учреждении трудоустроены заведующая, воспитатель, няня и повар. В саду работает одна группа, в которую ходит 29 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Раньше их было две, но из-за отсутствия средств на оплату труда второго воспитателя её расформировали.Местные жители планируют искать справедливости в региональном департаменте образования. Они опасаются полного закрытия детсада.Между тем, в администрации МО Паустовское опровергли информацию о возможном прекращении работы образовательного учреждения.«Да, сотрудника сократили, но речи о закрытии быть не может», - подчеркнули в беседе с корреспондентом «33Live.Ru» в муниципалитете.