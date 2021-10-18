Штат сотрудников сократился до четырех, но учреждение продолжит работать.
В деревне Паустово Вязниковского района штат сотрудников детского сада сократили до четырёх человек. Об этом сообщают наши коллеги из
В дошкольном учреждении трудоустроены заведующая, воспитатель, няня и повар. В саду работает одна группа, в которую ходит 29 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Раньше их было две, но из-за отсутствия средств на оплату труда второго воспитателя её расформировали.
Местные жители планируют искать справедливости в региональном департаменте образования. Они опасаются полного закрытия детсада.
Между тем, в администрации МО Паустовское опровергли информацию о возможном прекращении работы образовательного учреждения.
«Да, сотрудника сократили, но речи о закрытии быть не может», - подчеркнули в беседе с корреспондентом «33Live.Ru» в муниципалитете.