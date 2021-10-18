Из-за подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на целые сутки 38 326 жителей Владимира остались без отопления и горячей воды. На этот раз отключения коснулись жителей
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2021-vo-vladimire-bolee-38-tysyach-zhitelej-na-sutki-ostalis-bez-tepla.html" target="_blank">Во Владимире более 38 тысяч жителей на сутки остались без тепла</a> - Из-за подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на целые сутки 38 326 жителей Владимира остались без отопления и горячей воды. На этот раз отключения коснулись жителей
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2021-vo-vladimire-bolee-38-tysyach-zhitelej-na-sutki-ostalis-bez-tepla.html]Во Владимире более 38 тысяч жителей на сутки остались без тепла[/url] - Из-за подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на целые сутки 38 326 жителей Владимира остались без отопления и горячей воды. На этот раз отключения коснулись жителей