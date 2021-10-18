Из-за подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на целые сутки 38 326 жителей Владимира остались без отопления и горячей воды. На этот раз отключения коснулись жителей

Из-за подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на целые сутки 38 326 жителей Владимира остались без отопления и горячей воды. На этот раз отключения коснулись жителей Октябрьского района. С 8 утра 18 октября прекращена подача тепла в 385 жилых домах, 14 детских садах и 78 административных зданиях. Замена теплопровода проходит в рамках строительства Рпенского проезда. В