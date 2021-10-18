Фельдшеры скорой помощи в очередной раз не смогли госпитализировать пациента с симптомами коронавирусной инфекции. Медикам пришлось снова привезти больного к зданию обладминистрации. На

Фельдшеры скорой помощи в очередной раз не смогли госпитализировать пациента с симптомами коронавирусной инфекции. Медикам пришлось снова привезти больного к зданию обладминистрации. На видео, которое появилось в соцсетях, карета скорой помощи стоит на парковке у Белого дома с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Инцидент произошел около 11 вечера 17 октября. Как нам сообщил источник из