Коммунальщики продолжают заниматься благоустройством города.

Во Владимире коммунальщики продолжают заниматься благоустройством общественных пространств. Сегодня на улицы вышли 67 рабочих и 10 единиц техники.В частности, на улице Добросельской сотрудники МКУ Благоустройство спилили аварийное дерево.«Вырезка самосевной поросли ведётся на улицах Воронина, Жуковского, Мира. Порубочные остатки вывозят с улиц Фейгина и Комиссарова. Специалисты службы озеленения продолжают уход за цветами и кустарниками. На проспекте Ленина демонтируют цветники. На улице Комиссарова косят траву», - рассказали в горадминистрации.Выполняются ежедневные работы по уборке мусора, подметанию и продувке. Продолжается ремонт скульптур, скамеек, урн, ограждений, а также фонарей уличного освещения.