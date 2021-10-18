Больницы Владимирской области отказали в госпитализации пациентки.

Под окна Белого дома вновь привезли пациентку с подозрением на коронавирус. Спецмашина подъехала на парковку обладминистрации 17 октября около 23:00. В соцсетях уже с места событий.Как сообщает , в машине находилась бригада скорой медицинской помощи из Радужного. Получив в нескольких больницах отказ в размещении 89-летней женщины, фельдшеры привезли её на Октябрьский проспект.Целью медиков была скорейшая госпитализация больной, а не привлечение внимания общественности. В результате пенсионерку приняли в ковидарий в Загородном. Состояние женщины стабилизировалось.Напомним, что это третий подобный случай. Предыдущий был зафиксирован в начале октября. Первый - ночью 16 июня, когда бригада станции скорой помощиКак сообщили медики, пять ковидариев отказали в госпитализации больного с сатурацией 50%, поэтому, попав как они считали в безвыходное положение, сотрудники СМП решили продемонстрировать реальную ситуацию с пандемией во Владимирской области. Тогда власти сочли инцидент за провокацию, ведь вслед за медиками к Белому дому приехала съемочная группа федерального СМИ.Добавим, что к решению проблемы с местами для больных ковидом подключился врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. До конца октября планируется решить вопрос со При этом депздраву поручено проработать вопрос , что по задумке чиновников поможет разгрузить коечный фонд.