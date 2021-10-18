Жителя Владимира приговорили к 13,5 годам колонии.

Жителя Владимира приговорили к 13,5 годам колонии за убийство собутыльника. Осужденный и его адвокат попытались обжаловать приговор. Они сетовали на нарушения, допущенные в ходе следствия и рассмотрения дела в суде. Их доводы признаны необоснованными, а жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.Ранее ходе судебных разбирательств выяснилось, что вечером 2 февраля 2020 года подсудимый выпивал со знакомым у него в квартире. Хозяин жилища обозвал товарища «крысой», за что и поплатился жизнью. В ходе ссоры завязалась драка, в результате которой до смерти забил своего обидчика. У потерпевшего диагностировали неполный перелома затылочной кости и кровоизлияние в мозг.Вину в содеянном обвиняемый так и не признал. Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.