Он ушёл из жизни около 10 часов утра 18 октября. Причины не уточняются.

Во Владимире в возрасте 45 лет умер экс-депутат владимирского горсовета, советник фракции ЛДПР в Законодательном собрании Валерий Пузанов.Он ушёл из жизни около 10 часов утра 18 октября. Причины смерти не уточняются.Валерий Анатольевич родился в Одессе 11 декабря 1975 года. С 1978 года жил во Владимире, где окончил школу №28, затем поступил в институт мировых цивилизаций в Москве. С 1995 года член ЛДПР. Работал на различных внутрипартийных должностях.В 2017 году он избрался депутатом владимирского горсовета. В 2019 перешел на работу в ЗС Владимирской области советником фракции.Добавим, что Валерий Пузанов возглавлял клуб болельщиков владимирского «Торпедо».Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича. Светлая ему память.