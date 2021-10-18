С 24 по 30 октября в Гусь-Хрустальном районе на отрезке с 336 по 349 километры будут проводиться ремонтные работы.

Во Владимирской области ограничат движение транспорта по трассе Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».С 24 по 30 октября в Гусь-Хрустальном районе на отрезке с 336 по 349 километры будут проводиться ремонтные работы.«На отдельных участках возможны кратковременные ограничения», - пишут дорожники.Во избежание ДТП водителей просят внимательно следить за знаками, снижать скорость и следовать схеме движения.