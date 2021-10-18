Роспотребнадзор по Владимирской области ужесточил требования к различным предприятиям по количеству привитых сотрудников. Теперь работодатели ряда организаций сфер деятельности должны

Роспотребнадзор по Владимирской области ужесточил требования к различным предприятиям по количеству привитых сотрудников. Теперь работодатели ряда организаций сфер деятельности должны привить не 60% от всех работников, а 80%. Соответствующее постановление подписала 18 октября главный санитарный врач области Татьяна Данилова. Неожиданностью это не стало. Ужесточение мер представитель ведомства Марина Колтунова анонсировала на ковидном брифинге 14 октября.