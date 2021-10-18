В 07.30 утра 17 октября, в воскресенье, спасателям поступило сообщение о пожаре. Горел частный...

В 07.30 утра 17 октября, в воскресенье, спасателям поступило сообщение о пожаре. Горел частный жилой дом Гусь-Хрустальный район, д. Купреево, ул. Центральная, д. 47.Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что частный дом уже горит открытым огнем по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние дома и гаражи. Сотрудники МЧС не допустили распространения пожара на жилые дома и ликвидировали горение дома и 2-х гаражей на площади 210 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 13 человек личного состава, в том числе от добровольной пожарной команды с. Колпь 1 единица техники, 1 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.