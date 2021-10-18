В 07.30 утра 17 октября, в воскресенье, спасателям поступило сообщение о пожаре. Горел частный...
В 07.30 утра 17 октября, в воскресенье, спасателям поступило сообщение о пожаре. Горел частный жилой дом Гусь-Хрустальный район, д. Купреево, ул. Центральная, д. 47.
Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что частный дом уже горит открытым огнем по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние дома и гаражи. Сотрудники МЧС не допустили распространения пожара на жилые дома и ликвидировали горение дома и 2-х гаражей на площади 210 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 13 человек личного состава, в том числе от добровольной пожарной команды с. Колпь 1 единица техники, 1 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.