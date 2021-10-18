Работа спасателей - это оказание помощи не только людям, но и животным. Накануне пришло сообщение...

Работа спасателей - это оказание помощи не только людям, но и животным.Накануне пришло сообщение из деревни Княгинино Ковровского района о том, что в глубокий колодец провалился козленок. Глубина колодца - 20 метров, рассказывает в своем блоге #Заметки спасателя Михаил Быков.Один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился на дно колодца, чтобы обвязать животное и поднять его наверх.Для подъема была использована специальная косынка (треугольник из прочной ткани для транспортировки пострадавших на высоте), дополнительно для страховки животное обвязали веревками. Козленка благополучно достали из колодца и передали владельцам.Оказалось, что козленок провалился в колодец, наступив на прогнившие старые доски, которые его закрывали. Дежурная смена - спасатели Гайдуков Игорь и Аббасов Адил пояснили, что с животным все хорошо.