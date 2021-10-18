Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». Лучшего...

Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2021».Лучшего участкового уполномоченного полиции региона с 7 по 16 октября выбирали граждане путем онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. В текущем году в голосовании приняли участие более 8 500 граждан.17 представителей из каждого района Владимирской области боролись за звание «Народный участковый».По итогам голосования победителем регионального этапа конкурса стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району капитан полиции Иван Пряхин. Именно он представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в ноябре.В тройку лидеров по количеству набранных голосов также вошли Ринат Алеев (УМВД России по городу Владимиру) и Дмитрий Иванов (ОМВД России по Камешковскому району), сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.