На 10 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И две недели суточный прирост только “в гору”.

На 10 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И две недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 58 779. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 66 заболевший за