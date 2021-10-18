На 10 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И две недели суточный прирост только “в гору”.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-292-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 292 человека заразились коронавирусом</a> - На 10 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И две недели суточный прирост только “в гору”.
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-292-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 292 человека заразились коронавирусом[/url] - На 10 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. И у нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И две недели суточный прирост только “в гору”.