О том, что местные жители возмущены результатом работ, Вести-Владимир рассказали в эфире 14...

О том, что местные жители возмущены результатом работ, "Вести-Владимир" рассказали в эфире 14 октября.Как сообщил глава региона в своём инстаграм-аккаунте, в Загорье он выезжал в субботу вместе с главой района и подрядчиком.Как написал Александр Авдеев: "11-метровый участок нового полотна бугрится и трескается, обочины не отсыпаны". Нашей съёмочной группе жители также пожаловались, что дорога стала заметно уже. С каждой стороны рабочие срезали почти метр полотна. И даже малогабаритным автомобилям на ней не разъехаться. Главе региона подрядчик пообещал, что недостатки устранят в ближайшее время. Но вот что касается ширины дороги, она, уверяет подрядчик, уже сейчас почти на метр превышает нормативы. Впереди отсыпка обочин и укрепление их щебнем.