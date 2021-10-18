Лизинговые продукты, соответствующие ESG-критериям, будут иметь более привлекательные условия финансирования со спредом в ценовых характеристиках относительно проектов с низкими ..

Лизинговые продукты, соответствующие ESG-критериям, будут иметь более привлекательные условия финансирования со спредом в ценовых характеристиках относительно проектов с низкими показателями по ESG уже через один-два года. Об этом рассказал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов в ходе Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P)Эволюция».«На сегодняшний день формальных критериев удешевления финансирования и лобовых выгод для ESG проектов на лизинговом рынке нет. Однако мы понимаем, что за этим будущее. В ближайшее время появятся целевые программы кредитования и субсидирования именно таких проектов, и лизинговые компании смогут привлекать под них ресурсы дешевле. Поэтому мы консультируем своих клиентов по вопросам, связанным с ESG повесткой, а пока «зеленым» проектам даем некую преференцию и место в очереди с точки зрения кредитных процедур. В ближайшие год-два можно будет уже увидеть на полке продукты ESG и не-ESG с неким спредом в ценовых характеристиках», - отметил Евгений Татаринов.В настоящее время лизинговые компании только транслируют своим клиентам государственные программы, принятые для стимулирования спроса на экологичный транспорт. В частности, речь идет о ценообразовании на электрические автомобили с учетом отмены ввозных пошлин на них.При этом ESG-проекты вовне и внутри компании могут реализовываться не только благодаря или вопреки поиску финансовых выгод. Есть еще определенная экономика внутри компании.«ВТБ Лизинг принял программу по устойчивому развитию и цифровизации бизнеса. Мы переводим в цифру наши продукты, каналы продаж, среду вокруг. Потратим на это порядка 10 млрд рублей за три года. Мы ждем, что эти проекты дадут существенную окупаемость и в экономии ресурсов, и даже в банальном потреблении бумаги. И мы понимаем, что выгода может быть не только в процентных ставках привлечения денег, но и в побочных эффектах», - рассказал Евгений Татаринов.